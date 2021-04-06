Еще 1 193 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве после лечения от коронавируса вылечились еще 1 193 пациента, передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего количество горожан, поборовших инфекцию, увеличилось до 951 851 человека. За сутки зафиксировано 1 747 новых случаев COVID-19, 945 человек госпитализированы.

В течение суток скончались 54 пациента с пневмонией и положительным результатом тестирования.

Всего, по данным штаба, в России за последние сутки выявили 8 328 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений болезнь проходит у 1 008 человек. На Санкт-Петербург пришлось 702 случая, на Московскую область – 533, на Нижегородскую область – 241.

Ранее сообщалось, что в Москве с 7 апреля откроются еще два пункта вакцинации от коронавируса. Поставить прививку горожане смогут в торговых центрах "Эльбрус" и "Парк-хаус".