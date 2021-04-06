Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:43

Еще 1 193 пациента вылечились от коронавируса в Москве

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве после лечения от коронавируса вылечились еще 1 193 пациента, передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего количество горожан, поборовших инфекцию, увеличилось до 951 851 человека. За сутки зафиксировано 1 747 новых случаев COVID-19, 945 человек госпитализированы.

В течение суток скончались 54 пациента с пневмонией и положительным результатом тестирования.

Всего, по данным штаба, в России за последние сутки выявили 8 328 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений болезнь проходит у 1 008 человек. На Санкт-Петербург пришлось 702 случая, на Московскую область – 533, на Нижегородскую область – 241.

Ранее сообщалось, что в Москве с 7 апреля откроются еще два пункта вакцинации от коронавируса. Поставить прививку горожане смогут в торговых центрах "Эльбрус" и "Парк-хаус".

Россиянам рассказали, для чего нужны паспорта вакцинации

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать