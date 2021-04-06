В России выявили 8 328 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России за последние сутки выявили 8 328 новых случаев коронавируса, передает Оперативный штаб. Без клинических проявлений болезнь проходит у 1 008 человек.
Из общего числа случаев на Москву пришлось 1 747 случаев, на Санкт-Петербург – 702, на Московскую область – 533, на Нижегородскую область – 241, на Ростовскую область – 238, на Воронежскую и Самарскую области – по 201, на Иркутскую область – 161, на Саратовскую область – 148, на Свердловскую область – 138.
Наименьшие темпы прироста заболевших выявлены в Республике Алтай, Тыве, Сахалинской и Магаданской областях. Всего в России коронавирусом заболели 4 597 868 человек.
За сутки после прохождения лечения от инфекции выздоровели 8 902 человека, за все время пандемии – 4 220 035. При этом скончались от последствий инфекции за 24 часа 389 пациентов, за все время – 101 106 человек.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина от коронавируса "Спутник V" не влияет на геном человека. Специалист подчеркнул, что геном может меняться в том случае, если в него что-то интегрируется и повлияет на структуру ДНК.
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