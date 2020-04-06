Беглов сравнил темпы распространения коронавируса в Петербурге и Москве

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Санкт-Петербург отстает от Москвы по темпам распространения коронавируса примерно на три недели. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

"У нас положение – мы чуть-чуть отстаем от Москвы, буквально на три недели, поэтому надо жестче работать", – цитирует слова Беглова ТАСС.

Губернатор поручил в 10-дневный срок создать дополнительно 5 411 коек, а до конца месяца – 12 тысяч. Они должны быть оборудованы всем необходимым для приема пациентов с коронавирусом.

Беглов также поручил управляющим компаниям проконтролировать соблюдение режима самоизоляции жителями, особое при этом внимание он призвал уделить людям старше 65 лет. Также он попросил проследить, чтобы на детских площадках не было детей.

Согласно последним данным, в больнице имени Боткина находятся 132 пациента с коронавирусом, из них 126 жителей Санкт-Петербурга и шесть жителей Ленинградской области. Всего в городе число инфицированных составляет 226 человек, из них 32 человека выздоровели, трое скончались.

В России в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6 343 случая коронавирусной инфекции. Из больниц выписали 406 человек. За весь период умерли 47 человек. В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.

