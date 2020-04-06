У пациентов отделения химиотерапии центра Блохина признаков коронавируса нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

У пациентов отделения химиотерапии НМИЦ онкологии имени Блохина, контактировавших с сотрудником центра с COVID-19, нет признаков заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что у одной из сотрудниц онкоцентра обнаружили коронавирус. Госпитализация граждан в медучреждение была приостановлена.

Шестерых пациентов, которые вступали в контакт с сотрудником, у которого выявили положительный тест, взяли под особый контроль.

За последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591. В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции. Из больниц выписали 406 человек. За весь период умерли 47 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.