У пациентов отделения химиотерапии центра Блохина признаков COVID-19 не обнаружили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У пациентов отделения химиотерапии НМИЦ онкологии имени Блохина признаков коронавирусной инфекции выявлено не было. Центр продолжает работать в штатном режиме, сообщает Агентство "Москва".
"Госпитализация пациентов, нуждающихся в безотлагательном специализированном лечении, продолжается", – рассказали в пресс-службе учреждения.
Также сообщается, что шесть пациентов, которые вступали в контакт с сотрудником, у которого выявили положительный тест на коронавирус, взяли под особый контроль.
В настоящее время всех пациентов изолировали в палатах. В ближайшее время у них возьмут тесты на COVID-19, основное лечение было временно приостановлено.
Ранее стало известно, что у одной из сотрудниц онкоцентра обнаружили коронавирус. Госпитализация граждан в медучреждение была приостановлена.
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус