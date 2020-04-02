У пациентов отделения химиотерапии центра Блохина признаков COVID-19 не обнаружили

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У пациентов отделения химиотерапии НМИЦ онкологии имени Блохина признаков коронавирусной инфекции выявлено не было. Центр продолжает работать в штатном режиме, сообщает Агентство "Москва".

"Госпитализация пациентов, нуждающихся в безотлагательном специализированном лечении, продолжается", – рассказали в пресс-службе учреждения.

Также сообщается, что шесть пациентов, которые вступали в контакт с сотрудником, у которого выявили положительный тест на коронавирус, взяли под особый контроль.

В настоящее время всех пациентов изолировали в палатах. В ближайшее время у них возьмут тесты на COVID-19, основное лечение было временно приостановлено.

Ранее стало известно, что у одной из сотрудниц онкоцентра обнаружили коронавирус. Госпитализация граждан в медучреждение была приостановлена.