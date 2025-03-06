Стилист Клюева перечислила самые выигрышные модели юбок

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Юбки чуть выше колена с запахом и драпировкой от линии талии, а также макси с разрезом лучше всего подчеркивают красоту ног. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Юлия Клюева.

По ее словам, при выборе юбки длины мини, важно следить, чтобы она заканчивалась на узкой части ног – тогда они будут выглядеть более стройными.

"Кроме этого, советую отдавать предпочтение моделям со средней посадкой на талии: они более универсальные и отлично сочетаются как с облегающим, так и с оверсайз верхом", – отметила эксперт.



Юлия Клюева стилист-имиджмейкер Особое внимание стоит обратить на современные модели мини-юбок: баллон, многослойные, на кокетке в складку и прямые в стиле office core. В них и ноги будут выглядеть привлекательно, и образ актуально.

А вот юбки, доходящие до колена, укорачивают ноги и визуально портят их, предупредила стилист. Поэтому всегда важно смотреть, чтобы между краем изделия и коленом оставалось пространство длиной в одну ладонь.

В комплект к этой юбке подойдет любой верх, кроме длинного, который закрывает бедра. А самые выигрышные модели – с запахом и драпировкой от линии талии, а также юбки-карандаш, отметила эксперт.

При выборе модели длины миди, важно, чтобы вещь полуоблегала бедра – тогда юбка будет красиво ниспадать и подчеркивать красоту ног. Такой вариант подходит большинству девушек с разными типами фигуры и позволяет создавать разные по стилю комплекты, пояснила Клюева.



Юлия Клюева стилист-имиджмейкер Наиболее выигрышные модели юбок-миди – плиссе, прямая с разрезом спереди и "русалка".

Тем же, кто предпочитает макси, стилист рекомендовала выбирать модели с разрезом, который будет элегантно демонстрировать ноги. Именно такой вариант украсит весь образ, заключила эксперт.

Ранее стилист Юлия Герасимова рассказала о главных ошибках при сочетании футболки с джинсами. Тем, кто хочет выглядеть выше и стройнее, она посоветовала не носить футболку навыпуск. Лучше заправлять ее в джинсы и добавлять ремень, тогда получится подчеркнуть линию талии и показать полную длину ног.