Москва онлайн покажет обстановку на цветочном рынке перед 8 Марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

7 марта, в преддверии Международного женского дня, съемочная группа Москвы онлайн посетит цветочный рынок. В прямом эфире вы увидите, как мужчины выбирают и покупают букеты для прекрасных дам.

Эксперт по этикету Алевтина Рогова сказала, что женщинам лучше дарить на 8 Марта подарочные сертификаты в ювелирный или парфюмерный магазин, цветы, билеты на концерт или спектакль, а также свежие конфеты.

Смотрите прямую трансляцию 7 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.