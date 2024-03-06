06 марта, 14:46События
Москва онлайн покажет обстановку на цветочном рынке перед 8 Марта
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
7 марта, в преддверии Международного женского дня, съемочная группа Москвы онлайн посетит цветочный рынок. В прямом эфире вы увидите, как мужчины выбирают и покупают букеты для прекрасных дам.
Эксперт по этикету Алевтина Рогова сказала, что женщинам лучше дарить на 8 Марта подарочные сертификаты в ювелирный или парфюмерный магазин, цветы, билеты на концерт или спектакль, а также свежие конфеты.
Смотрите прямую трансляцию 7 марта в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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