В посольстве Италии рекомендовали гражданам не приезжать в Россию

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Фото: AP Photo/Francisco Seco
Посольство Италии в России рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения РФ при наличии любых симптомов простуды. Такие меры были приняты после того, как Москва ввела повышенный режим готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
"В свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в РФ", – говорится в сообщении итальянского дипведомства.
Мэром Москвы Сергеем Собяниным был подписан указ, по которому все граждане, прибывшие на территорию РФ из тех стран, где были зафиксированы случаи инфицирования COVID-19, должны уведомлять о своем приезде, а также обеспечить самоизоляцию на 14 дней.
В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Ранее Utair заявила о сокращении количества рейсов в Милан. Также подобных мер не исключили в "Аэрофлоте". Сообщалось, что полеты в Италию станут реже выполнять, когда сократится пассажиропоток на данном направлении.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Италия лидирует по количеству зараженных уханьской пневмонией в Европе. По последним данным, там выявлено более 3 000 заболевших, 107 человек скончались.
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