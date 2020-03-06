Utair сокращает количество рейсов в Милан

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Авиакомпания Utair с 6 марта сократит количество рейсов в Милан. Так, вместо семи раз в неделю самолеты будут летать по этому направлению два раза, сообщает ТАСС.

"Для безопасности пассажиров в условиях распространения коронавируса в Италии Utair временно сокращает количество перелетов из Москвы в Милан и обратно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобный график полетов будет действовать как минимум до 17 марта включительно. В расписании останутся рейсы по средам и воскресеньям.

Ранее в "Аэрофлоте" не исключили, что может быть сокращено число рейсов в Италию. Сообщалось, что полеты станут реже выполнять, когда сократится пассажиропоток на данном направлении.

"Аэрофлот" может сократить полеты в Италию

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Италия лидирует по количеству зараженных уханьской пневмонией в Европе. По последним данным, там выявлено более 3 000 заболевших, 107 человек скончались.