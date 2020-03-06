Россиянка попыталась погасить ипотеку купюрами старого образца

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Россиянка попыталась выплатить ипотеку купюрами образца 1995 года. Она оформила кредит на покупку квартиры летом 2018 года, однако не внесла ни одного платежа, сообщает РИА Новости.

Инцидент случился в селе Губарево Воронежской области. Банк предоставил местной жительнице кредит на 1,694 миллиона рублей сроком на 25 лет. К январю текущего года задолженность заемщицы достигла 1,775 миллиона рублей, в связи с чем финансовая организация подала на женщину в суд.

Однако жительница заявила, что в декабре погасила 1,9 миллиона рублей. Отмечается, что сделала она это стотысячными купюрами 1995 года, вышедшими из оборота свыше 20 лет назад.

Известно, что суд не подтвердил подобный платеж и постановил женщине передать жилье кредитору. Кроме того, ей присудили оплатить государственную пошлину в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российским гражданам предложили льготную ипотеку на курортах страны. Так, россияне получат возможность взять ипотечные кредиты под 2,7 процента в поселениях Краснодарского края.