Газета "Москва Вечерняя" обновила дизайн

Фото: телеграм-канал "Вечерняя Москва"

Пассажиры столичного метрополитена смогут получить обновленный номер газеты "Москва Вечерняя" 6 февраля.

Совсем недавно редакция газеты "Вечерняя Москва" отметила столетний юбилей и объявила 2024-й Годом изменений и обновлений: начать эти обновления было решено именно с "Москвы Вечерней".

"Мы просто обязаны вас удивлять. Поэтому отсчет нового столетия – а мы уверены, что газета отметит еще свои 150 и 200 лет – было решено начать с тотального обновления. Сегодня вы будете держать в руках газету в совершенно новом дизайн-макете. И это только начало", – рассказал главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов.

Сегодня газета сменила дизайн, обложку и стиль подачи всех материалов: она стала более яркой и более клиповой. В номере появились новые рубрики и вернулись те, что давно полюбились, но по ряду причин исчезли со страниц газеты. Например, "Мода из народа", "Три гантели", "Вечерка дозвонилась", "Зеркало для героя" и многие другие.

Ранее полный оцифрованный архив "Вечерней Москвы" появился в "Яндексе" к 100-летнему юбилею издания. В свободном доступе оказались более 30 тысяч вышедших номеров.