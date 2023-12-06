Собянин поздравил со 100-летием газету "Вечерняя Москва"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил газету "Вечерняя Москва" со 100-летием. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"На протяжении века изо дня в день яркая, неповторимая и уважаемая "Вечерка" ведет летопись столичной жизни во всем ее многообразии", – подчеркнул он.

По его словам, газета для многих читателей является источником оперативной и объективной информации, а также "верным другом" и "интересным собеседником". Он считает, что сейчас она развивается вместе с городом и "приумножает свои богатые традиции".

Собянин добавил, что "Вечерняя Москва" расширяет круг выпускаемых изданий, создает общественные клубы на базе медиацентра, запускает востребованные форматы, участвует в социально значимых проектах столицы.

Однако главным в работе издания, считает мэр, остаются, как и прежде, поиск новых тем и сюжетов, предоставление содержательной, часто эксклюзивной информации. По его мнению, редакция "глубоко чувствует" столичную жизнь, что помогает создавать качественный контент.

Собянин выразил уверенность, что газета и далее будет задавать высокие стандарты журналистики, участвовать в переменах жизни Москвы, вносить большой вклад в развитие городской прессы. Он пожелал коллективу "Вечерней Москвы" интересных материалов, творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее мэр поздравил народного артиста России, художественного руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана с днем рождения. По его словам, под руководством Бертмана "Геликон-опера" дарит незабываемые премьеры, открывает новые таланты.

До этого Собянин поздравил народную артистку РСФСР Тамару Семину с 85-летием. Он обратил внимание, что артистка, обладая талантом и обаянием, вносит вклад в развитие российской культуры, тем самым приумножая традиции русской актерской школы.

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра Эстрады Геннадия Хазанова