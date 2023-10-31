Собянин поздравил худрука "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана с днем рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поздравил народного артиста России, художественного руководителя "Геликон-оперы" Дмитрия Бертмана с днем рождения. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.



"Выдающийся режиссер-постановщик, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного и мирового музыкального искусства. Под вашим руководством "Геликон-опера" дарит незабываемые премьеры, открывает новые таланты, обогащает культурное пространство Москвы и успешно гастролирует в других городах России и за рубежом", – говорится в телеграмме мэра Москвы.

Бертман родился в Москве в 1967 году. Окончил Российский институт театрального искусства на специальность режиссера музыкального театра. В 1990 году он создал Московский музыкальный театр "Геликон-опера". Бертман поставил более 100 спектаклей в России и за рубежом.

В 2005 году ему присвоили звание народного артиста России. Бертман – трижды лауреат театральной премии "Золотая маска", также он обладатель премии правительства Москвы и орденов Дружбы и Почета.

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Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября