Синоптик предупредила об аномально высоком давлении в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Большую часть недели с 6 февраля погоду будет определять область высокого атмосферного давления. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Давление будет даже очень высокое. Где-то почти на 20 единиц выше климатической нормы. То, что у нас на неделе очень высокое атмосферное давление, – это, конечно, является аномальным процессом", – отметила синоптик.

По словам Поздняковой, на этой неделе в столице будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В ночь на вторник и среду температура воздуха составит -9...-11 градусов. В дневные часы в эти дни прогнозируется -3...-6 градусов.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Мы ожидаем, что в среду, 8 февраля, атмосферное давление будет 769 миллиметров ртутного столба. Это близко к рекордным значениям для этой даты. И вообще в принципе в феврале атмосферное давление редко превышает отметку в 767 миллиметров. Это довольно редко случается, даже не каждый год в течение всего месяца.

Начиная с четверга давление начнет постепенно понижаться, но все равно останется выше климатической нормы. Температура воздуха также изменится.

"Если в среду температурный фон будет точно соответствовать климатической норме, то уже в четверг температура воздуха окажется выше нормы градуса на 3–4", – говорит Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В четверг погода будет практически такой же: облачно с прояснениями без существенных осадков и легкий морозец в ночные часы. Днем ожидается -1…-3 градуса. Такая же температура сохранится и в пятницу.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что прошедший январь в Москве оказался самым мрачным за последние 55 лет. В этом месяце в 2023 году солнце показывалось жителям столицы всего лишь шесть дней, тогда как остальные 25 не наблюдалось. Также отмечается, что солнечная энергия в зимний период играет очень важную роль для самочувствия людей.



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