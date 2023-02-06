12:49Общество
Синоптик предупредила об аномально высоком давлении в Москве
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Большую часть недели с 6 февраля погоду будет определять область высокого атмосферного давления. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"Давление будет даже очень высокое. Где-то почти на 20 единиц выше климатической нормы. То, что у нас на неделе очень высокое атмосферное давление, – это, конечно, является аномальным процессом", – отметила синоптик.
По словам Поздняковой, на этой неделе в столице будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В ночь на вторник и среду температура воздуха составит -9...-11 градусов. В дневные часы в эти дни прогнозируется -3...-6 градусов.
Начиная с четверга давление начнет постепенно понижаться, но все равно останется выше климатической нормы. Температура воздуха также изменится.
"Если в среду температурный фон будет точно соответствовать климатической норме, то уже в четверг температура воздуха окажется выше нормы градуса на 3–4", – говорит Позднякова.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что прошедший январь в Москве оказался самым мрачным за последние 55 лет. В этом месяце в 2023 году солнце показывалось жителям столицы всего лишь шесть дней, тогда как остальные 25 не наблюдалось. Также отмечается, что солнечная энергия в зимний период играет очень важную роль для самочувствия людей.
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