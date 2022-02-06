Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Индии зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

"РФПИ объявляет о регистрации Генеральным контролером лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт", – говорится в сообщении.

Ранее в России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма коронавируса "Омикрон", разработанную Федеральным медико-биологическим агентством. Соответствующий набор реагентов был разработан по поручению главы агентства Вероники Скворцовой. С его помощью можно за полтора часа выявить следы коронавируса в крови, а также определить, каким именно штаммом инфицирован человек – "Дельта" или "Омикрон".

