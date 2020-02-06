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Общество

16:00

Гимнастка Солдатова опровергла попытку суицида

общество спорт

Фото: соцсети

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о попытке суицида. Об этом она рассказала в видеообращении, размещенном на странице ее тренера Анны Дьяченко в Instagram.

Спортсменка отметила, что готовила завтрак и порезалась.

"Такое бывает, ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Подумала, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом история закончилась", – рассказала Солдатова.

Она также добавила, что жива, здорова и намерена выступать на гала-концерте этапа Гран-при в Москве.

Ранее сообщалось о том, что гимнастка попала в московскую клинику. У 21-летней девушки были диагностированы телесные повреждения и булимия.

Отмечалось, что Солдатова была доставлена в отделение кризисных состояний и психосоматических расстройств.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявляла, что из-за проблем со здоровьем спортсменка не выступит на этапе Гран-при в Москве.

Звезда художественной гимнастики попала в отделение кризисных состояний

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