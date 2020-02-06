Тренер Солдатовой прокомментировала ее госпитализацию

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова за день до своей госпитализации звонила тренеру с просьбой не волноваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера спортсменки Анну Дьяченко.

По ее словам, о произошедшем со спортсменкой она ничего не знала.

"Вчера утром Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех", – заявила Дьяченко.

Ранее сообщалось, что Александра Солдатова попала в столичную больницу. У 21-летней девушки диагностированы телесные повреждения и булимия. По данному факту следователи проводят проверку.

Позже в справочной НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского сообщили, что состояние гимнастки оценивается врачами как удовлетворительное. Солдатова проходит лечение в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.

По данным СМИ, девушка предприняла попытку суицида, о чем пожалела, и самостоятельно обратилась к врачу.

21-летняя гимнастка является четырехкратной чемпионкой мира. Также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль и четыре серебряных. В интервью от 4 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что спортсменка не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.