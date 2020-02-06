Помощница Винер-Усмановой рассказала о состоянии Солдатовой

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Александра Солдатова в порядке и планирует участвовать в соревнованиях, сообщила помощница тренера по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой.

"Я с ней только что разговаривала. С ней все в порядке, это все ложь. Она сама мне это сказала. Сейчас она в здравии, репетирует и будет принимать участие в соревнованиях", – цитирует ее Агентство "Москва".

В свою очередь, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отказалась комментировать состояние спортсменки и попросила уважать ее частную жизнь, передает RT.

Ранее сообщалось, что Александра Солдатова попала в столичную больницу. У 21-летней девушки диагностированы телесные повреждения и булимия. По данному факту следователи проводят проверку.

Позже в справочной НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского сообщили, что состояние гимнастки оценивается врачами как удовлетворительное. Солдатова проходит лечение в отделении кризисных состояний и психосоматических расстройств.

По данным СМИ, девушка предприняла попытку суицида, о чем пожалела, и самостоятельно обратилась к врачу.

21-летняя гимнастка является четырехкратной чемпионкой мира. Также на ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. На чемпионатах Европы она трижды выигрывала золотую медаль и четыре серебряных. В интервью от 4 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что спортсменка не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.