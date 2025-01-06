Сомнолог Кудинов назвал простой способ быстро восстановить режим после каникул

06 января, 08:01Общество
Фото: depositphotos/NewAfrica
Постепенное смещение времени подъема на более раннее поможет быстро и безболезненно восстановить режим после долгих новогодних праздников. Такой совет в разговоре с Москвой 24 дал сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.
По его словам, чаще всего люди предпочитают лечь пораньше в последний вечер каникул, но терпят неудачу в виде сложностей с засыпанием и бессонницы.
При этом насколько раньше нужно просыпаться с каждым днем, человек должен рассчитать сам.
"Если в выходные вы просыпались в 13:00, а на работу нужно вставать в 07:00, то, смещаясь каждый раз на час, вам потребуется почти неделя для восстановления сна. Так не получится. Соответственно, в зависимости от того, насколько вы позже вставали и сколько дней вы себе отведете для восстановления режима, настолько раньше и вставать", – указал эксперт.
Ранее россиянам посоветовали не пользоваться смартфоном перед сном, поскольку это может привести к недосыпу, депрессии, а также развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Отмечается, что бело-голубой свет смартфона схож с дневным и подавляет выработку гормона сна – мелатонина.