Сомнолог Кудинов назвал простой способ быстро восстановить режим после каникул

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Постепенное смещение времени подъема на более раннее поможет быстро и безболезненно восстановить режим после долгих новогодних праздников. Такой совет в разговоре с Москвой 24 дал сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

По его словам, чаще всего люди предпочитают лечь пораньше в последний вечер каникул, но терпят неудачу в виде сложностей с засыпанием и бессонницы.



Павел Кудинов сомнолог, член Российского общества сомнологов За три-четыре дня до начала рабочих дней нужно ложиться так, как привыкли в выходные, но вставать все раньше и раньше, ближе к режиму буднего дня. Тогда и хотеться спать будет все раньше и раньше, режим постепенно наладится.

При этом насколько раньше нужно просыпаться с каждым днем, человек должен рассчитать сам.

"Если в выходные вы просыпались в 13:00, а на работу нужно вставать в 07:00, то, смещаясь каждый раз на час, вам потребуется почти неделя для восстановления сна. Так не получится. Соответственно, в зависимости от того, насколько вы позже вставали и сколько дней вы себе отведете для восстановления режима, настолько раньше и вставать", – указал эксперт.

Ранее россиянам посоветовали не пользоваться смартфоном перед сном, поскольку это может привести к недосыпу, депрессии, а также развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Отмечается, что бело-голубой свет смартфона схож с дневным и подавляет выработку гормона сна – мелатонина.