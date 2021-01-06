Еще 7 206 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве после соответствующего лечения от коронавируса вылечились 7 206 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего с болезнью в городе справились 666 282 пациента.

Горожан призывают оставаться дома в случае, если проявляются любые симптомы ОРВИ. Также в этом случае стоит вызвать врача.

"Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – отметили в Оперштабе.

За последние сутки в 84 регионах России зафиксировали 24 217 новых случаев коронавируса. На Москву из общего числа заболевших пришлось 5 142 случая, скончались при этом за 24 часа 70 пациентов.

Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом после выздоровления в течение нескольких месяцев подвержены воспалению сердечной мышцы, повреждению почек, а также проблемам с мочеиспусканием и боли в тестикулах. Кроме того, перенесшие COVID-19 порой не способны сфокусироваться и могут ощущать "туман в голове".

