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Москва 24

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Общество

10:05

Более 620 тыс звонков приняла горячая линия по вопросам оказания госуслуг

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 620 тысяч звонков поступило на горячую линию по вопросам оказания госуслуг в 2019 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Наиболее популярный вопрос у горожан был, как восстановить пароль для доступа в личный кабинет. Также были запросы по инструкции очистки кэш-памяти браузера и как можно вернуть найденную карту "Москвенок" владельцу.

Связаться с оператором можно позвонив по номеру телефона: +7 (495) 539-55-55. Специалисты помогут разобраться с сайтом, личным кабинетом, а также готовы подсказать, как заполнить заявление на получение любой услуги. На данный номер москвичи могут также позвонить в случае возникновения технических проблем.

В общегородском контакт-центре работает более 40 горячих линий. Задать вопрос, касающийся деятельности госучреждений и госуслуг, можно по номеру: +7 (495) 777-77-77. По вопросам ЖКХ можно позвонить в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53. Для записи на прием к врачу нужно набрать по телефону: +7 (495) 539-30-30. Узнать информацию о маршрутах общественного транспорта, порядке оплаты и тарифах можно по номеру: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с номеров операторов мобильной связи.

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