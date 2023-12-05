В ГД хотят принять инициативы об отсрочке наказания беременным в начале 2024 года

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Инициативы об отсрочке наказания беременным планируют принять в Госдуме в начале 2024 года, рассказал заместитель председателя комитета по госстроительству Даниил Бессарабов.

Парламентарий уточнил, что будут рассмотрены поправки в УК РФ, а также в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы.

"Предложения очень важные, актуальные и в целом вписываются в ту важную и большую работу, которую мы проводим в последние годы по гуманизации уголовной ответственности, уголовного наказания. Тем более применяемого к таким категориям, как женщины, несовершеннолетние, беременные женщины", – подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил изучить вопрос амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Глава государства призвал подготовить и принять соответствующее решение по этой теме.

В Госдуме, в свою очередь, заявили, что власти уже прорабатывают вопрос об амнистии ряда категорий женщин, которые отбывают наказание.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что пока нет каких-то конкретных решений в этом направлении.



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