Комитет СФ по соцполитике поддержал новый закон "О занятости населения в РФ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить проект закона "О занятости населения в РФ", передает ТАСС.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон на пленарном заседании 30 ноября. Уточняется, что депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли документ в Думу в январе.

Он определяет экономические, правовые, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения и уточняет такие понятия, как "занятые граждане", "занятость", "граждане, ищущие работу", "граждане, впервые ищущие работу", "профилирование работодателей", "профилирование граждан, ищущих работу".

В законе сохраняются текущие нормы о том, что для помощи занятости населения используется единая цифровая платформа "Работа в России". Отмечается, что на ней размещается информация о работодателях, которым требуются работники, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также гражданах, ищущих работу.

Закон устанавливает новый порядок получения гражданами статуса безработного. Такими будут признаваться люди, которые находятся в поиске работы, зарегистрированы органами службы занятости и готовы приступить к работе.

Признавать лицо безработным будут органы службы занятости региона, в котором он зарегистрирован, в течение 11 дней со дня подачи заявления, если гражданин согласует предложенный план содействия занятости.

Если органы занятости не смогут предоставить человеку работу в течение 10 дней с момента регистрации, то он будет считаться безработным со дня подачи заявления.

Кроме того, в новую редакцию закона внесли отдельную главу, которая призвана противодействовать нелегальной занятости. Уточняется, что такая деятельность нарушает установленный трудовым законодательством порядок оформления трудовых отношений.

Чтобы ей противодействовать, правительство будет утверждать план мероприятий, разрабатывать и осуществлять меры борьбы с такой занятостью. А в регионах будут создавать межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости.

СФ планирует рассмотреть этот закон на пленарном заседании 7 декабря, а его основные положения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Между тем показатель безработицы в Москве держится на рекордно низком уровне и составляет 0,32%. С начала года в столице на 17,1% снизилось число безработных, на данный момент оно составляет 23 300 человек.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что центры карьеры во многом помогли резко снизить уровень безработицы в России. Она уточнила, что по сравнению с 2000-ми годами этот показатель упал с 10 до 3%. Всего до конца этого года в России планируется открыть 550 модернизированных центров занятости.

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