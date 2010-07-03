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Общество

10:40

Более трети работодателей не будут проводить новогодние корпоративы

общество

Фото: depositphotos/gstockstudio

Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", более трети руководителей российских компаний не планируют организовывать праздники для сотрудников по случаю Нового года. Об этом сообщает RT.

Участниками опроса стали 700 представителей российских компаний – руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.

По данным аналитиков, 38 процентов менеджеров высшего звена отказались от корпоративов, при этом 47 процентов из них списали свое решение на то, что не видят в празднике необходимости. Всего 2 процента руководителей заявили, что не успели заняться организацией досуга сотрудников.

Те главы компаний, которые санкционировали проведение корпоратива, предпочли обратиться к сторонним площадкам – таковых аналитики насчитали 77 процентов. Кроме того, абсолютное большинство респондентов указали на то, что на празднике будут алкогольные напитки.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил использовать искусственные елки для украшения российских городов. По словам политика, используя живые елки, муниципальные депутаты подают неправильный пример людям.

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