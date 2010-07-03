Более трети работодателей не будут проводить новогодние корпоративы

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Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", более трети руководителей российских компаний не планируют организовывать праздники для сотрудников по случаю Нового года. Об этом сообщает RT.

Участниками опроса стали 700 представителей российских компаний – руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.

По данным аналитиков, 38 процентов менеджеров высшего звена отказались от корпоративов, при этом 47 процентов из них списали свое решение на то, что не видят в празднике необходимости. Всего 2 процента руководителей заявили, что не успели заняться организацией досуга сотрудников.

Те главы компаний, которые санкционировали проведение корпоратива, предпочли обратиться к сторонним площадкам – таковых аналитики насчитали 77 процентов. Кроме того, абсолютное большинство респондентов указали на то, что на празднике будут алкогольные напитки.

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