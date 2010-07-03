В Роспотребнадзоре сообщили, как выбрать билет на новогодние мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Роспотребнадзоре в преддверии Нового года дали советы по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор обратил внимание, что с 1 сентября 2019 года изменились правила покупки и возврата билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.

Там уточнили, что при покупке билета на такое мероприятие через интернет необходимо внимательно ознакомиться с официальным сайтом организаций и посредников, которые выполняют продажу билетов.

"Все списки официальных посредников указаны на сайте организации. Оплата их услуг, как правило, не должна превышать 10% от стоимости билета и должна оформляться с обязательной выдачей покупателю документа, подтверждающего оплату сопутствующих услуг. Помните, что при возврате билета вам вернут только стоимость, указанную на самом билете. Оплаченные услуги посредников при возврате билетов не возвращаются", – напомнили в ведомстве.

Также гражданам указали на необходимость проверять цены билета. Сделать это можно, сверив его с данными на сайте организации. При этом должное внимание следует уделить и внешнему виду билета. Все элементы оформления должны совпадать с указанными на сайте.

Продажа билетов по цене, превышающей стоимость, указанную на самом билете, запрещена, напомнили в пресс-службе. В случае отмены, замены либо переноса мероприятия посетителю должны возместить полную стоимость билета. Кроме того, можно потребовать и возмещения прочих убытков.

"В случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией зрелищного мероприятия посетитель имеет право при возврате билета не позднее чем за 10 дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно 100% цены билета; менее чем за 10 дней, но не позднее чем за пять дней до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 50% цены билета; менее чем за пять дней, но не позднее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия получить обратно не менее 30% цены билета. В случае отказа посетителя от посещения проводимого организацией зрелищного мероприятия менее чем за три дня до дня проведения зрелищного мероприятия организация вправе не возвращать посетителю стоимость билета", – уточнили в ведомстве.

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