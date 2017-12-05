Высота сугробов в столице в предстоящие сутки достигнет 15 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Высота сугробов в Москве в ближайшие сутки достигнет 13–15 сантиметров, что немного выше климатической нормы декабря. В ближайшие 24 часа в городе выпадет 5–7 миллиметров осадков, сообщили в центре погоды "Фобос".

Синоптики обещают, что с северо-запада в город потянутся плотные многоярусные облака, сразу после полудня 6 декабря зарядят обложные снегопады, которые будут продолжаться всю вторую половину дня.

Ночью ожидается 4... 6 градусов мороза, днем будет чуть теплее –1... 3 градусов мороза. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится на 10 единиц – до 734 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

4 декабря в Москве выпало около 11 процентов месячной нормы осадков. Из-за снегопада в понедельник утром загруженность дорог составляла восьми баллов, что на два балла выше нормы.