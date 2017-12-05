Читатели журнала Time выбрали "Человека года"

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Читатели журнала Time в онлайн-голосовании выбрали "Человеком года – 2017" наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда. За него проголосовали 24 процента аудитории.

Наследный принц развернул в Саудовской Аравии кампанию по борьбе с коррупцией, задержав в один день 11 членов правящей семьи и более сорока государственных деятелей, влиятельных экс-чиновников и бизнесменов.

Всех задержанных обвиняют в отмывании денег, использовании служебного положения в личных интересах, заключении несуществующих сделок и получении взяток.

На втором месте в опросе оказались участники кампании #MeToo ("Я тоже" – люди, рассказавшие в соцсетях, как они стали жертвами домогательств). За них проголосовало 6 процентов респондентов.

5 процентов голосов разделили игрок в американский футбол Колин Каперник, спецпрокурор США по "делу России" Роберт Мюллер и "Мечтатели" (Dreamers) – молодые люди, которых привезли в США нелегально прибывшие в страну родители.

Годом ранее "приз зрительских симпатий" достался премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Накануне журнал Time опубликовал имена претендентов на звание "Человек года". В него вошли президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Также среди 10 кандидатов фигурируют председатель КНР Си Цзиньпин, глава Amazon Джефф Безос и спецпрокурор США Роберт Мюллер.

В 2016 году "Человеком года" стал Трамп. Его соперница по президентским выборам Хиллари Клинтон заняла в рейтинге второе место.