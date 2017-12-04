Time назвал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"

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Журнал Time опубликовал имена претендентов на звание "Человек года". В него вошли президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Также среди 10 кандидатов на звание "Человека года" фигурируют председатель КНР Си Цзиньпин, глава Amazon Джефф Безос и спецпрокурор США по "российскому вмешательству" Роберт Мюллер, сообщает "Газета.ру".

Ранее Трамп заявил, что отказался вновь стать "Человеком года" по версии издания. Американский лидер рассказал, что ему звонили из журнала и предупредили об этом, однако в Time опровергли эту информацию.

Трамп стал "Человеком года" в 2016 году. Его соперница по президентским выборам Хиллари Клинтон заняла в рейтинге второе место.