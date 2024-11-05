Врач Соломатина: кишечная палочка и стафилококк могут накапливаться в кулере

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Кишечная, синегнойная палочка, стафилококк, стрептококк и возбудители других заболеваний могут скапливаться в грязном кулере. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, инфекция может плодиться в кулере, если его плохо и не регулярно чистят.





Елена Соломатина врач-диетолог Там тепло и влажно, а это очень хорошие условия для размножения бактерий. В основном это кишечная палочка, находили и синегнойную. Все это может попасть в организм и вызвать заболевания, если ослаблен иммунитет.

Синегнойная палочка может спровоцировать гнойные проявления, а кишечная – снижение эффективности иммунной системы. Во втором случае человек будет чаще подхватывать вирусные инфекции и болеть с возможными осложнениями, объяснила Соломатина.

Кроме того, передаточным звеном в распространении заболеваний может стать рычажок кулера.

"Если не помыть посуду, на ней может находиться огромное количество бактерий – те же стрептококки, стафилококки. А потом этой кружкой давят на рычажок. Или, например, кто-то болеет и грязными руками потрогал его", – указала Соломатина.

Специалист посоветовала пользоваться кулером, только если есть уверенность, что вода в нем не застаивается и его регулярно чистят. Также нужно мыть кружку и руки перед тем, как им воспользоваться.





Елена Соломатина врач-диетолог Рычаги нужно регулярно обрабатывать спиртовой салфеткой, а очищать кулер раз в три месяца. Конечно, желательно менять его на новый раз в три года. Как его не чисти, все равно у кулера есть закрытые зоны, до которых не достать.

Ранее россиян предупредили, что в колодцах и скважинах могут присутствовать различные бактериальные, вирусные и паразитарные загрязнения, а также холера. Поэтому необходимо регулярно проверять воду в колодцах СНТ и личных скважинах на придомовых территориях.

