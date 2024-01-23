Ученый рассказал, как правильно мыть овощи и фрукты

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Перед употреблением и приготовлением овощей и фруктов их следует тщательно обработать, поскольку вредные бактерии, находящиеся в почве или воде, где растут продукты, могут сохраняться на поверхности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на лаборанта технопарка "SuperFood Технологии" Университета РОСБИОТЕХ Николая Селиверстова.

"Во-первых, необходимо мыть руки с мылом в теплой воде не меньше 20 секунд до и после готовки. Во-вторых, овощи и фрукты нужно мыть, даже если вы не планируете употреблять их в пищу вместе с кожурой. Это необходимо, чтобы грязь и бактерии не остались на пище при очистке или нарезке", – сказал он.

Эксперт также посоветовал мыть овощи и фрукты в два этапа с предварительным замачиванием. Благодаря такой методике грязь осядет, что поможет лучше помыть кожуру. Промывать все продукты следует от 30 секунд до минуты, уточнил Селиверстов.

В частности, капусту и листовые салаты необходимо очищать от верхних листьев. Вымытые продукты нужно промокнуть бумажным полотенцем, пояснил эксперт.

Вместе с тем он предостерег от мытья овощей с помощью уксуса или жидкости для очищения посуды. По словам Селиверстова, они способны впитываться и привести к неприятным последствиям для организма.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что фрукты, ягоды и зелень до употребления следует промывать холодной водой 20–30 минут во избежание отравлений. За это время продукты намокают, частицы почвы и другой грязи отлипают, а потом остаются на дне кастрюли, добавила она.



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