Эксперты одобрили инициативу выплачивать алименты матерям-одиночкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Любой одинокий родитель, независимо от того, мама это или папа, должен получать алименты. Так отреагировали председатель республиканского отделения "Союза отцов" Юрий Соленов и председатель Всероссийского общественного движения "Союз матерей России" Ольга Панина на инициативу фракции "Справедливая Россия" внести законопроект о выплате государством алиментов матерям-одиночкам.

"Мы пару лет назад предлагали создание своего рода стабилизационного фонда, чтобы можно было из средств государства выплачивать алименты, не напрягая одиноких матерей или одиноких отцов. Если такая инициатива пройдет, то она решит проблемы многих одиноких родителей", – говорит Соленов.





Юрий Соленов председатель республиканского отделения "Союз отцов" Мы в своей инициативе рассматривали и отцов, и матерей. Соответственно. здесь не нужно делить по гендерному принципу. У нас в стране, по неофициальным данным, около миллиона отцов-одиночек. Если такая приличная цифра действительно присутствует, то их можно включить в законопроект.

По мнению Соленова, было бы неплохо внедрить параллельную систему – "корпарейтинг", при которой родители сохраняют дружеские отношения между собой даже после бракоразводного процесса.

"Так психологически и социально родители готовились бы к тому, что если вдруг у них произошел такой семейный разрыв, то они все равно ради ребенка поддерживают партнерские отношения, ради воспитания, ради будущего своих детей до его совершеннолетия, а потом бы уже принимали собственные решения, как дальше двигаться", – пояснил эксперт.

В поддержку законопроекта выступила и Ольга Панина. Но, по словам эксперта, гендерный признак родителя-одиночки "не должен играть роли".





Ольга Панина председатель Всероссийского общественного движения "Союз матерей России" Я считаю, что родитель одинокий, независимо от того, мама это или папа, если он несет социальное бремя, в любом случае он должен получать пособие, тут разницы нет. Гендерный признак не играет роли. Исходим от необходимости, нужды ребенка.

Ранее сообщалось, что фракция "Справедливая Россия" в нижней палате парламента внесет в Госдуму законопроект о выплате государством алиментов матерям-одиночкам.

"Сегодня наша фракция вносит законопроект об алиментах. Речь идет о том, что сегодня горе-родители, как правило, это мужчины, прячутся по стране и не собираются выполнять свой отцовский долг, не помогают своим детям", – заявил лидер партии Сергей Миронов.

Он добавил, что законопроект предполагает, что государство будет выплачивать матерям-одиночкам алименты до тех пор, пока оно не найдет отцов детей, которые по решению суда обязаны выплачивать алименты на своих детей.

Также, по его словам, документом предлагается приравнять минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму в регионах.

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Соболева Илона