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Общество

09:53

108-летняя британка назвала секретом своего долголетия шампанское

общество за рубежом

Фото: depositphotos/Elisanth

Жительница Великобритании Дороти Флауэрс, которая отпраздновала 108-й день рождения, раскрыла свой секрет долголетия. Об этом сообщает "Газета.ру".

Женщина живет в доме престарелых в английском городе Харрогейт. По ее словам, всю свою жизнь она пила исключительно шампанское. Сотрудники дома престарелых, где живет женщина, отметили, что "никогда не видели, чтобы она допила до конца что-то другое".

У долгожительницы нет детей, а ее муж умер в 1981 году. Однако ее продолжает навещать ее племянница. В день рождения Флауэрс прислали более 650 поздравительных открыток со всего мира.

Ранее жительница Великобритании Мэри Эмерсон, которая этим летом отпраздновала свой 100-й день рождения, назвала секретом своего долголетия сосиски в тесте. Женщина рассказывала, что всю жизнь пекла сосиски в тесте и продолжает это делать и сейчас, но уже с помощью своей внучки.

А в прошлом году 102-летние близнецы Филлис Джонс и Ирен Крамп в день рождения рассказали о своем секрете своего долголетия. Сестры объяснили его тем, что едят много рыбы и запивают ее крепким алкоголем. Но также они отметили, что никогда не выпивают больше двух стаканов за один раз.

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