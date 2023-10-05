Молодежь Австралии стала в полтора раза чаще страдать расстройствами психики

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Число психических заболеваний среди молодежи Австралии возросло на 50% за последние 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Австралийского бюро статистики.

Согласно данным ведомства, около 40% австралийцев в возрасте от 16 до 24 лет (более миллиона человек) испытывали в прошлом году проблемы с психическим здоровьем. От тревожных расстройств в стране страдают две из пяти женщин и каждый четвертый мужчина.

Бюро провело опрос среди 16 тысяч австралийцев в возрасте от 16 до 85 лет и выяснило, что в целом свыше пятой части населения страны страдают от психических расстройств. Примечательно, что люди, относящие себя к сексуальным меньшинствам, в большей степени жалуются на психические недуги – 58,7% по сравнению с гетеросексуальными австралийцами, среди которых психическими заболеваниями страдают 19,9%.

Вещательная корпорация ABC привела мнение эксперта Анджело Виргоны из Королевского австралийского и новозеландского колледжа психиатров. Он считает, что на австралийцев сильно повлиял COVID-19 с локдаунами и разобщением людей. Изоляция стала главным фактором развития тревоги, проблем, депрессий.

В свою очередь, заместитель главного психиатра Австралии Рут Вайн предположил, что вред психике людей нанесли социальные сети, в которых много уничижительных комментариев.

Ранее российские врачи заявили о необходимости расширения психологической помощи гражданам. Это связано с повышением уровня тревоги в обществе.