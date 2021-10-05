Держатели карт "Мир" смогут оплачивать покупки в Дубае

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В Объединенных Арабских Эмиратах начнут принимать карты "Мир" для оплаты покупок, сообщили в пресс-службе платежной системы.

"Дубай и иные эмираты ОАЭ входят в число самых востребованных у россиян направлений для отдыха, и благодаря нашему сотрудничеству с Network уже в этом сезоне они смогут использовать "Мир" для оплаты покупок в обслуживаемых компанией популярных торговых точках, в том числе в Dubai Duty Free", – рассказал гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

Уточняется, что для обслуживания карт "Мир" в Дубае и в других районах ОАЭ компания Network International занимается подключением POS-терминалов партнерских торгово-сервисных предприятий. Завершить работу планируют к концу текущего года.

Сейчас карту "Мир" принимают в 11 странах, первые тестовые операции проведены еще в трех.

Ранее эксперт рассказал, какие банковские карты лучше брать с собой за границу.

Так, в Европе и США магазины и различные заведения без проблем принимают карты платежных систем Visa и Mastercard. В некоторых странах Латинской Америки проблемы могут возникнуть с Mastercard. А в Индии и Африке карту лучше носить при себе, так как расплатиться бесконтактно, с помощью смартфона или по QR-коду, вряд ли получится.