Диетолог Дианова назвала четыре главных продукта от отеков

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, какую пищу включить в рацион, чтобы избавиться от отеков, сообщает "Доктор 24".

По ее словам, при отеках хорошо помогает сушеный шиповник. Все дело в том, что это растение способно улучшать синтез лимфы и в целом влиять на лимфатическую систему. Из шиповника можно приготовить чай, особенно во второй половине дня, когда лучше не пить крепкие напитки, насыщенные кофеином.

Эксперт также рассказала, что против отечности поможет клюква. Она обладает мягким диуретическим эффектом, что и помогает избавиться от лишней жидкости. Ее можно миксовать с брусникой, поскольку эти ягоды хорошо дополняют друг друга. Использовать можно как замороженную, так и свежую клюкву.

Еще один продукт – квашеная капуста. При ее выборе важно обращать внимание на ее состав. Нужно выбирать натуральные продукты, чтобы рассол оказывал положительное влияние на организм, подчеркнула специалист. Он может стать отличным средством при отеках и даже в случае обезвоживания организма.

Запеченный картофель тоже полезен при отечности из-за содержания в нем калия. Это блюдо создает мочегонный эффект и помогает избавиться от избытка натрия.

В то же время Дианова призвала в первую очередь разобраться с причинами отека. Не исключено, что это связано с употреблением соленых продуктов или наличием заболеваний сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.

Ранее диетолог Ирина Мансурова посоветовала людям, которым не удается похудеть, обратить внимание на состояние щитовидной железы, гормональный фон и уровень стресса. Врач отметила, что мешать снижению веса также могут паразиты в кишечнике.