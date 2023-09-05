Россиян предупредили об опасности употребления консервированной пищи

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В консервированной пище нет живых и полезных элементов, употребление такой еды может увеличить риск нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на хирурга и онкоуролога Марка Гадзияна.

"А многие консерванты – это именно канцерогены, которые увеличивают риск развития рака кишечника", – поделился эксперт.

По его словам, ситуацию ухудшает употребление вместе с этой едой белого хлеба и сладостей, которые содержат маргарин и сахар. Гадзиян отметил, что это может серьезно навредить организму, что впоследствии приведет к ожирению, сердечным и онкологическим недугам.

Вместе с этим врач рекомендовал убрать из утреннего рациона сухие завтраки. В них присутствует большое количество рафинированных злаков, сахара и химических добавок.

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