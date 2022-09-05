В ВОЗ рассказали о факторах, способствующих снижению числа абортов в РФ

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Высокая степень образованности и интерес к своему здоровью среди женщин являются факторами снижения количества абортов в России, заявила врач акушер – гинеколог, эксперт ВОЗ, член президиума Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева.

"В демократической России после 1990 года благодаря федеральной программе планирования семьи очень хорошо разобрались с вопросами прерывания беременности, с вопросами контрацепции. И врачи были обучены методам, и женщины стали чаще использовать. В 1990 годах у нас в стране делалось около миллиона абортов ежегодно", – сообщила она в беседе с "Радио 1".

При этом довольно большой процент женщин предпочитают посещать гинеколога только при наличии проблем, в то время как ходить к своему врачу нужно не реже 1–2 раз в год.

Специалист отметила необходимость введения специализированных программ для подростков и молодежи с информацией о методах контрацепции. По ее словам, это позволит ускорить темп снижения показателя абортов в РФ.

По данным Ерофеевой, большинство россиян предпочитают методы контрацепции, относящиеся к группе средней надежности. Она отметила, что около 30% женщин используют современные противозачаточные таблетки, влагалищное кольцо, импланты, инъекции или внутриматочные спирали, в то время как 50% предпочитают презервативы.

"Еще какая-то доля предпочитает прерванный половой акт. Такой формат, который, по сути своей, не является методом контрацепции, а также использование презервативов – наименее надежные способы избежать нежелательной беременности. Думаю, во многом из-за этого у нас сохраняется уровень абортов среднеевропейский", – пояснила эксперт.

Ерофеева уточнила, что от 400 до 500 тысяч абортов осуществляется в России ежегодно. Она отметила невысокий показатель рождаемости в стране, а также выразила сомнение в возвращении к многодетности.

Ранее член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Олег Аполихин заявил, что в России зафиксировано уменьшение количества сделанных с помощью операций абортов. Однако в случае с медикаментозными абортами ситуация остается неуправляемой.

Он уточнил, что чаще всего аборты делают женщины в возрасте от 25 до 39 лет.