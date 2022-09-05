За сутки в Москве выявили 4 006 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За прошедшие сутки в Москве выявили 4 006 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная медицинская помощь и дальнейшее лечение под наблюдением специалистов за последние 24 часа потребовались 240 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки 4 690 человек, умер 31 пациент с COVID-19.

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 057 617 случаев COVID-19, побороть болезнь удалось 2 831 580 жителям Москвы. Умерли от коронавируса с начала пандемии 45 313 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург уже преодолели пиковые значения по заболеваемости коронавирусом. При этом в настоящее время рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 66 регионах.

По словам Поповой, введение дополнительных ограничений в России в настоящее время не требуется.