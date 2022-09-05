За сутки в РФ еще 41 690 человек заразились COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За сутки в России выявили 41 690 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

В 17 регионах отмечается снижение заболеваемости по сравнению с показателями предыдущей недели.

При этом за сутки с COVID-19 госпитализировали 1 830 человек, что на 18,3% меньше, чем накануне. При этом скончались еще 76 человек. Рост числа госпитализаций отметили в 32 регионах, а снижение – в 45.

В общей сложности за сутки выздоровели 30 703 человека.

Ранее главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что существуют некоторые варианты COVID-19, способные приостановить как процесс выздоровления от онкологии, так и в целом ухудшить все течение заболевания.

