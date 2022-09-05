В Роспотребнадзоре оценили риск завоза нового генипавируса в РФ

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Риска завоза нового вида генипавируса LayV в Россию нет, так как случаев передачи инфекции между людьми пока не зарегистрировано. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете "Известия".

По ее словам, в настоящее время ученые внимательно следят за возможностями вируса, оценивают его губительный потенциал.

Ранее ученые Национального института здравоохранения обнаружили вариант оспы обезьян, характерный для Перу. Эксперты назвали обнаруженную группу вариантов B.1.6. Ученые провели секвенирование 160 геномов оспы обезьян, из которых 122 соответствуют группе B.1.6.

Вместе с тем исследователи подчеркнули, что указанная группа не единственная, которая присутствует в стране. В Перу в общей сложности зарегистрировали 1 531 случай заражения.

