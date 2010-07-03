Дороги к станциям МЦД отремонтировали в Одинцове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К запуску МЦД-1 в Одинцовском городском округе отремонтировали пять дорог у платформ "Баковка" и "Немчиновка".

"Всего к запуску первых двух линий МЦД будут отремонтированы 24 дороги и 6 тротуаров. Для автомобилистов оборудуют девять парковок, сделают комфортные подъезды и выезды для машин", – рассказал глава министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В сообщении на сайте министерства указывается, что у станции "Баковка" отремонтированы участки от улицы Трудовой до улицы Пролетарской и от улицы Мамоново до улицы Колхозной.

У "Немчиновки" ремонтные работы проведены на улице 2-ой просек и Хорошевском проезде.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Это 132 километра путей. Курсировать там будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". Запустят эти диаметры в ноябре.

На первых двух сквозных маршрутах будет обустроено 66 станций, с 27 из них можно будет осуществить пересадку на станции метро, Московского центрального кольца и радиальные направления железной дороги. Ожидается, что запуск первых двух диаметров создаст около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов составят пять-шесть минут в часы пик.

