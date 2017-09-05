Парковки для туристических автобусов появятся в центре Москвы

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Отдельные парковки для туристических автобусов появятся рядом с самыми популярными и интересными достопримечательностями в центре Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уже известно, что паркинг для 18 автобусов появится на Москворецкой улице, возле парка «Зарядье», столько же туристических автобусов сможет разместиться на Пречистенской набережной. Зону для стоянки 38 автобусов разместят на Болотной улице, а на площади Тверская Застава оборудуют стоянку для транспорта, который привозит туристов для транзита в аэропорт на аэроэкспрессе. Также новая стоянка будет оборудована и около храма Христа Спасителя.

В материале отмечается, что это будет не единственное нововведение в транспортной системе города. Так, после завершения программы по благоустройству города схема движения транспорта обновится почти на двух десятках улиц в центре Москвы. Кроме того, через 14 улиц в центре города пройдут шесть новых выделенных полос, предназначенных только для общественного транспорта. А на площади Пречистенские Ворота, Олимпийском проспекте и Зубовском бульваре откроют новые развороты.

В 2017 году в программу по благоустройству города вошли 80 объектов. Строительно-ремонтные работы начались весной. Основная часть работ связана с устройством кабельной канализации, гранитным мощением и установкой бордюров. Финальный этап сдачи объектов был намечен на конец августа - начало сентября, чтобы ко Дню города почти все объекты по программе “Моя улица” были завершены.

