Екатерина Раззакова: к 80-летию Победы в ЮЗАО появятся новые волонтерские проекты

Фото: Кристина Петрова

К 80-летию Великой Победы в ЮЗАО будут подготовлены новые волонтерские обучающие проекты, которые призваны укрепить чувство патриотизма и гордости за свою страну у подрастающего поколения. Об этом руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова заявила в ходе круглого стола на тему "Готовимся к 80-летию Великой Победы: ЮЗАО", который состоялся в пресс-центре Агентства "Москва".

"К следующему году готовится особая программа сотрудничества ГБУ "Мосволонтер" с московскими школами. Это пилотный обучающий проект, который запустят в ЮЗАО. Он включает две программы обучения добровольчеству. Первая предусматривает обучение для школьников от 14 лет, которые интересуются волонтерством, вторая – обучение для вожатых, наставников и преподавателей. Это программа для тех, кто хочет увлечь детей волонтерскими проектами, но пока не вполне понимает, как их заинтересовать", – сказала Раззакова.

По ее словам, обучающие программы "Мосволонтер" рассчитывает запустить в ЮЗАО уже к следующим летним каникулам.

"В них смогут принять участие любой желающий и любая школа – достаточно лишь подать заявку, зайдя на сайт "Мосволонтера", – отметила Раззакова.

Она также намерена предложить, чтобы на занятиях школьники изучали историю своего района.

"Очень важно помнить, кто ты и откуда. Нас всех окружает история, наше великое прошлое. И его надо знать, чтобы уверенно смотреть в будущее", – подчеркнула руководитель волонтерского центра.

Кроме того, она напомнила, что волонтерские организации всегда активно участвуют во всех патриотических акциях – будь то такие масштабные акции, как "Бессмертный полк", или поздравление ветеранов на дому.

"Я знаю, что "Мосволонтер" уже очень активно готовится к празднику 80-летия Победы. Ветеранов с каждым годом, к сожалению, все меньше. Все волонтерские организации Москвы знают своих ветеранов, навещают их и остаются с ними на связи весь год, а не только по праздникам. Почет и уважение – именно это должны чувствовать герои", – заключила Екатерина Раззакова.

Ранее ГБУ "Мосволонтер" провело на юго-западе столицы акцию "Экодесант", в рамках которой по просьбам местных жителей прошел субботник в лесопарковой зоне в Обручевском районе у реки Самородинки, правого притока реки Очаковки. Раззакова тогда объясняла, что летом здесь много отдыхающих и люди приходят всей семьей.

