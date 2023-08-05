МЧС России рассказало, как потеряться в лесу и стать добычей медведя

Фото: Москва 24/Лидия Широнинав

МЧС России опубликовало шуточный чек-лист для детей, в котором рассказало, как потеряться в лесу, заставить волноваться родителей и стать добычей медведя.

"Не сообщай никому, куда ты едешь. Родня должна волноваться, а спасатели - искать везде, потому что у них работа такая. Забудь дома воду, еду, нож и спички. Ты же в лес ненадолго, а вещи тяжелые, зачем таскать лишнее", – "советует" МЧС.

Спасатели шутят, что в лес нужно надеть камуфляж, чтобы поисковые отряды не смогли найти. А вот медведь не обратит внимания на скрытную одежду - его наверняка привлечет запах человека.

Последний вредный совет от МЧС - сделать последнее селфи, когда аккумулятор на телефоне почти разрядился.

В конце сообщения МЧС отметило, что это лишь шутка и вести себя в лесу нужно с точностью до наоборот. Спасатели напомнили, что безопасность начитается с себя.

Ранее сотрудники МЧС России рассказали, как вести себя при встрече со змеей. Главное правило – "увидел – замри". При встрече со змеей не следует совершать резких движений, нужно действовать разумно.