Эксперт рассказала, как правильно обрабатывать руки антисептиком

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Ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алла Голубкова рассказала, что обработку рук антисептиком необходимо начинать с подушечек пальцев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Важны кончики пальцев, дальше идут еще пять действий. Каждое действие должно быть проведено не менее пяти раз, итого 30 движений вы должны сделать руками для того, чтобы распределить дезинфекционные средства, и на это у вас уходит не менее 30 секунд", – рассказала профессор.

Специалист добавила, что для качественной дезинфекции рук женщинам нужно не менее трех миллиметров антисептического средства, а мужчинам – пять миллиметров.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о самых эффективных дезинфекторах. В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ.

В ходе исследования специалисты установили, что хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, а также средства на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов быстро и эффективно убивают вирус.

При этом, по их утверждениям, этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Хлорсодержащие дезинфектанты борются с вирусами в течение нескольких десятков секунд, а дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов – в течение нескольких минут.

