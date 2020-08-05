Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз

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Порядка 15 процентов случаев развития онкологии вызвано генетикой. Об этом рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

Однако, по словам специалиста, большее влияние на появление рака оказывают мутации, связанные с возрастом и образом жизни. Так, риск заболевания несколькими локализациями рака увеличивается в 30 раз при курении, а также употреблении алкоголя.

"Вот смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки", – приводит РИА Новости слова онколога.

Полная реабилитация организма после того, как человек бросает курить, возможна только через 10 лет.

Кроме этого, Андрей Каприн отмечает, что после 65 лет каждую пятилетку количество клеточных мутаций в организме увеличивается на 10 процентов. Впоследствии иммунитет не всегда способен сдержать эти мутации.

Ранее группа ученых из Китая и США разработала специальный тест, который способен за несколько лет выявлять появление в организме до пяти форм рака. Предрасположенность определяется по анализу крови.