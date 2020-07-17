Найдена повышающая эффективность лечения онкологии диета

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Диета, в основе которой лежит имитация голода, повышает эффективность лечения онкологии, сообщает "Вечерняя Москва". Заявление сделали ученые из Италии, Нидерландов и США.

Пациенты с онкологией перед курсом неоадъювантной химиотерапии придерживаются диеты, благодаря которой в организме запускается метаболизм из-за снижения концентрации аминокислот, белков и числа калорий. Эту диету и исследовали врачи.

Опыты на мышах показали, что голодание защищает организм пациента от воздействия химиотерапии, что повышает эффективность лечения. Так, в Нидерландах результат пациентов, в течение трех дней сидевших на диете, оказался лучше результата тех, кто не менял свой рацион.

Ранее медик рассказала, что висцеральный жир в области талии является провокатором сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.