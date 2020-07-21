Ученые создали тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Группа ученых из США и Китая сумела разработать тест, который способен по анализу крови предсказать появление в организме пяти форм рака. Об этом сообщает РИА Новости.
Разработка под названием PanSeer может установить предрасположенность к онкологическому заболеванию за четыре года до появления видимых симптомов. Диагностике с помощью данного теста поддаются рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак.
Специалисты работали над аналитической системой на основе образцов крови, полученных в период с 2007 по 2017 год у 120 тысяч человек. Уникальность исследования основана на том, что ученые получили кровь онкологических больных до того, как у тех диагностировали болезнь традиционными методами.
Тест в конечном итоге был основан на выявленных в крови подопытных маркеров раннего развития онкологии. Новый метод позволил найти болезнь у 91% бессимптомных пациентов. Отсутствие рака у других пациентов удалось установить с вероятностью 95%.
"Конечная цель – использовать тест для регулярных анализов крови во время ежегодных медицинских осмотров. Ближайшая цель – проверить людей с более высоким риском на основе семейной истории, возраста или других факторов", – заявил соавтор исследования, профессор Кунь Чжан.
Исследователи также подчеркнули, что система PanSeer не предсказывает, у кого может развиться рак. Этот тест показывает пациентов с уже имеющимися раковыми клетками, которые не проявляются при других методах диагностики.
Ранее группа ученых из Италии, Нидерландов и США установила, что диета, в основе которой лежит имитация голода, повышает эффективность лечения онкологии. Эксперты выявили связь между голоданием и способностью противостоять побочным эффектам химиотерапии.
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