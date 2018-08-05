"Ростов" обыграл ЦСКА в матче второго тура РПЛ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Клуб "Ростов" выиграл у ЦСКА со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу. На седьмой минуте гол забил Сергей Паршивлюк, передает ТАСС.

Встреча проходила в Москве на "ВЭБ Арене".

"Ростов" в нынешнем сезоне первенства страны победил дважды в двух матчах.

В составе ЦСКА дебютировал нападающий Абель Эрнандес, который заменил Дмитрия Ефремова.

Ранее сообщалось, что на Замоскворецкой линии столичного метрополитена запустили тематический поезд, посвященный 95-летнему юбилею ЦСКА. Пассажиры поезда познакомятся с историей клуба и увидят фотографии прошлых лет.