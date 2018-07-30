В метро запустили тематический поезд к 95-летию клуба ЦСКА

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
На Замоскворецкой линии столичного метрополитена запустили тематический поезд, посвященный 95-летнему юбилею Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Поезд будет курсировать по одной из самых загруженных веток. Пассажиропоток Замоскворецкой линии достигает до миллиона человек в рабочие дни", – рассказал во время церемонии запуска поезда первый заместитель начальника метрополитена – начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
Он также отметил, что пассажиры поезда познакомятся с историей клуба и увидят фотографии прошлых лет.
"Пассажиры смогут вспомнить былые достижения и советских спортсменов, и нынешних российских", – подчеркнул Дощатов.
Центральный спортивный клуб армии – один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола был основан 29 апреля 1923 года.
Ранее сообщалось, что в поездах Большой кольцевой линии метро начал работать бесплатный Wi-Fi. Максимальная скорость соединения беспроводного интернета составит 150 мегабит в секунду при 200 одновременных подключениях в каждом вагоне.
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